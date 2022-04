De Laurentiis: «È normale che i tifosi vessati dalle mogli, dalle amanti e dai capiufficio, vogliano vincere»

A Dazn. «Allo stadio o nello stadio virtuale, con gli amici il vino e il casatiello, il tifoso trova finalmente il suo sfogo: si è tutti insieme per una causa comune»

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Dazn, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha detto che comprende che i tifosi vogliano vincere. Per loro, secondo lui, il calcio è innanzitutto uno sfogo.

«Il tifoso napoletano va rispettato, ha sempre ragione anche quando ha torto. Vuole vincere ed è giusto che sia così. Uno che tutta la settimana viene vessato da moglie, figli, amanti, padri, capiufficio quando va allo stadio (o in uno stadio virtuale davanti a un bel bicchiere di vino e un pezzo di casatiello con gli amici) trova finalmente il suo sfogo: vuole divertirsi, sono tutti pares inter pares, non c’è più una condizione sociale che li differenzia, si è tutti insieme per una causa comune»