Damascelli: De Laurentiis puntuale nel mettere a disagio dipendenti e allenatore nel momento clou

La crisi del Napoli nella lettura che ne dà Tony Damascelli sul Giornale.

Spalletti se la gioca con le elucubrazioni della sua dialettica lenta e indisponente, sette sconfitte, un punto nelle ultime tre partite, non c’è molto da aggiungere se poi ricordiamo le parole di De Laurentiis come al solito puntuale nel mettere a disagio dipendenti e allenatore nel momento chiave della stagione, la commedia ha tutti i suoi attori. La squadra va in ritiro per la partita di sabato contro il Sassuolo, non credo sia questa la soluzione per uscire da una ambiguità che smaschera anche i limiti di alcuni calciatori, del responsabile tecnico e del presidente.