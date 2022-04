CorMez: Spalletti porta a cena fuori il Napoli per motivarlo alla reazione contro la Roma

Ieri sera squadra e allenatore si sono riuniti a Posillipo per una cena-riscatto con spinta motivazionale in vista dell’importante impegno di lunedì

Luciano Spalletti ha portato il Napoli a cena fuori sulla collina di Posillipo. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il tecnico ha chiesto alla squadra una reazione in vista del match di lunedì con la Roma.

“Per la prima volta tutti insieme a cena, un rito che la squadra azzurra non aveva ancora fatto con Luciano Spalletti e la sera del giovedì santo è sembrata quella giusta per stemperare ulteriormente le tossine dell’ultima partita con la Fiorentina, ma soprattutto per suggellare un’alleanza più stretta, con una spinta motivazionale in più per le ultime sei partite. La cena-riscatto è stata servita sulla collina di Posillipo”.

“L’allenatore ha chiesto una reazione con la Roma (lunedì al Maradona), consapevole che la sua squadra in momenti in cui ha subito schiaffi ha saputo anche trovare il modo per rispondere immediatamente. Il Napoli, ed è accaduto, spesso in questa stagione, dopo le sconfitte ha dimostrato sul campo capacità di reazione. Spalletti l’ha definita «resilienza»”.