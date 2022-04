Conte: «Eriksen? Un top player e una grande persona, non ricordo una polemica quando andava in panchina»

A Sky Sport: «Ha avuto bisogno di tempo per capire il mio calcio, ma poi è diventato importantissimo per noi. Mi sono divertito con lui all’Inter»

Alla vigilia del match di Premier League contro il Brentford, l’allenatore del Tottenham, Antonio Conte, ha parlato a Sky Sport toccando anche l’argomento relativo al ritorno al calcio di Eriksen.

«Lavorare nuovamente con Eriksen sarebbe un’opportunità fantastica, mi sono divertito con lui all’Inter. Onestamente nessuno credeva che potesse tornare a giocare, è stata una sorpresa e non solo per me. In questo senso credo che il Brentford sia stata un’ottima soluzione per capire meglio la situazione. Vederlo giocare a questo livello oggi è incredibile, fantastico. Sono felicissimo per lui. Si è sempre divertito a giocare a calcio, se prima lo faceva al 100% adesso la farà al 200%».