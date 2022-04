Diario As: «La maglietta del Milan oscena come il gioco della squadra»

Il senso di nausea è arrivato anche in Spagna: «Milano, capitale della moda, non meritava un attacco estetico come quello della società»

Al cuore di Milano ha fatto male, malissimo, ogni parata di Skorupski, ieri. Lo scrive As. Dopo le grandi vittorie dell’Inter e del Napoli – per As “grandi” proprio perché le vittorie non sarebbero state meritate fino in fondo, cosa necessaria per vincere titoli – i rossoneri avevano l’obbligo di battere un Bologna che naviga nella terra di nessuno. Ma in campo il Milan non ha avuto altra idea che lanciare la sua nuova maglia: elastica, con le tradizionali strisce rossonere solo nella fascia centrale, come se apparissero su una parte strappata del tessuto bianco. As definisce la camiseta «oscena quanto il gioco della squadra».

Milano, capitale della moda, non meritava un attacco estetico come quello perpetrato, devono aver pensato i tifosi rossoneri. Si legge sui social.