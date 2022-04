Ancelotti: «Le critiche? Per fortuna ho avuto il Covid nel periodo giusto e non ho ascoltato niente»

Conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia del match col Getafe. In Liga il Real ha 12 punti di vantaggio sul Barcellona che ha una partita da recuperare. Ha detto che il Real non ha ancora del tutto recuperato dal punto di vista fisico e che il getafe è un avversario insidioso che ha battuto il Madrid all’andata.

Ha parlato delle montagne russe che si vivono quando si allena il Real.

«Sono fortunato ad essere una persona equilibrata e tranquilla. Sono stato fortunato nella vita e per fortuna ho avuto il Covid nel periodo giusto, mi sono isolato a casa e non ho ascoltato niente e nessuno (ride). L’allenatore si nota solo quando perde. L’allenatore può sbagliare o indovinare la formazione, ma ci sono anche i calciatori. Se va male, la colpa è solo dell’allenatore. Bisogna accettarlo e lo è ancora di più quando si allena il Madrid che è il posto più bello del mondo. Le critiche vanno accettate è normale, il problema sono le critiche nel club che non sono grandi come a Madrid».

Questa squadra finora ha dato quello che poteva dare. Siamo entrati nella retta finale in una posizione molto, molto buona. Abbiamo composto la torta, ora dobbiamo mettere la ciliegina.

Bale è pronto per giocare, vuole chiudere bene qui. Giocare al Bernabéu sarebbe meritato e giusto. Ha avuto problemi, ultimamente non ha giocato però è entrato nella storia di questi club con i suoi gol e le sue vittorie.