Mirror: Fabian Ruiz ha aperto all’Arsenal per il trasferimento a fine stagione 

Il centrocampista del Napoli vorrebbe tornare in Spagna ma l’Arsenal è l’unico club che gli farebbe optare per la Premier dopo aver snobbato il Newcastle

Secondo quanto scrive il Mirror, il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, ha incoraggiato l’Arsenal a lavorare ad un suo trasferimento in Inghilterra a fine stagione. Lo spagnolo vorrebbe tornare in patria, ma l’Arsenal è l’unico club che gli farebbe cambiare idea e optare per la Premier, dopo aver snobbato l’offerta del Newcastle di gennaio.

Il quotidiano inglese scrive (citando il Corriere dello Sport) che l’Arsenal ha già offerto al Napoli 42 milioni di sterline per Fabian, ma il Napoli ha respinto al mittente la proposta.