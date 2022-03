Dal sogno Final Eight alla clamorosa debacle, dieci sconfitte consecutive che la proiettano verso la A2. Non c’è stata la scossa con l’ingaggio di coach Buscaglia

Il Napoli Basket vede la retrocessione, a soli due punti c’è l’inferno. Una stagione paradossale quella che sta vivendo la Ge.Vi. di Patron Grassi, dal sogno Final Eight alla clamorosa debacle, dieci sconfitte consecutive che la proiettano verso la A2.

Esonerato Pino Sacripanti dopo la sconfitta interna contro Varese, la squadra è stata affidata a Maurizio Buscaglia ritrovatosi a fare i conti con un roster, a porte girevoli, che fa fatica a stare assieme. Non male il suo esordio a Tortona ma purtroppo non vincente ed ancora una volta un evidenziatore gigante mette in risalto i limiti di un gruppo che fa fatica a ritrovarsi. Se il presidente, in una conferenza stampa di impeto aveva esonerato a caldo Sacripanti invocando la famosa “scossa”, il campo ha fatto emergere i motivi per cui questa squadra non gira. Estemporanea, si affida alle giocate dei singoli, fa fatica a capire i momenti della partita, motivo per cui si era provato ad ingaggiare Vitali che, al netto del suo passato, ancora deve affermarsi come playmaker affidabile in questa stagione.

Più che costruire con il materiale a disposizione quest’anno, Napoli ha provato a rimediare ad ogni sconfitta con un nuovo acquisto. E cosi l’ingaggio di Totè giocatore interessante e dalle oggettive qualità ma frutto di un equivoco tattico. Non è un lungo puro. Dunque, mandato via Sacripanti artefice della promozione ed anche al timone del vorticoso crollo, la tensione per una stagione che potrebbe rivelarsi fallimentare è tutta sulla capacità di Buscaglia di mettere assieme i pezzi per tentare quella, che ad oggi, sembra una impresa: la salvezza.

La Fortitudo Bologna è a soli due punti , e dopo aver vinto a Trieste fa davvero paura. ed ospiterà gli azzurri in casa alla terz’ultima di campionato.