Contro il Milan Spalletti confermerà il gruppo che ha battuto la Lazio con Lobotka al posto di Demme

La formazione del CorSport. Da valutare le condizioni di Anguissa, candidato al rientro, e quella degli altri infortunati

È presto per fare la formazione di Napoli-Milan, ma il Corriere dello Sport prova ad immaginarla. Spalletti dovrebbe confermare il gruppo che ha vinto contro la Lazio, domenica, con un solo cambio: Lobotka al posto di Demme.

“Sembra già possibile ipotizzare la formazione che domenica dovrà giocarsi una fetta importante di scudetto con il Milan: praticamente la stessa che ha vinto con la Lazio, salvo l’inserimento di Lobotka a centrocampo al posto di Demme”.

In porta, dunque, dovrebbe essere confermato Ospina. In difesa, davanti a lui, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana, con Lobotka, ci sarà Fabian. Davanti, Politano, Zielinski ed Insigne alle spalle di Osimhen.

Oggi il Napoli riprenderà ad allenarsi.

“Da valutare le condizioni di Anguissa, candidato al rientro, e poi degli altri infortunati Lozano, Tuanzebe e Malcuit”.