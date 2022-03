Castrovilli: «Da gennaio ho ritrovato me stesso, la mia mental coach è stata fondamentale»

A Tgr Rai Toscana: «Non credevo potesse servire, ma è diventata importantissima, ti fa scoprire cose di te che non sai»

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TGR Rai Toscana ed ha parlato dell’importanza della sua mental coach, a cui si è rivolto da quando, a inizio anno, ha fatto fatica a ritrovare se stesso.

“Da gennaio ho ritrovato me stesso, questa è la cosa più importante, voglio ringraziare la mia famiglia, la mia mental coach e il mio nuovo procuratore. All’inizio facevo fatica a crederci che un aiuto come un mental coach potesse servire, ma poi è diventata troppo importante, ti fa scoprire cose di te che non sai. Vogliamo battere l’Empoli ma dobbiamo prima preparare bene la partita, finalmente torneranno i nazionali e con il mister ci metteremo di nuovo al lavoro”.