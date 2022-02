Sconcerti: «Lo sfogo di Mourinho non mi meraviglia, è convinto di essere al di sopra della squadra»

“Non mi meraviglio. Mourinho se non altro usa negli spogliatoi gli stessi toni con cui racconta la sua squadra. E’ una conferma di quello che conoscevamo di lui. Non so che tipo di effetto sortirà, non so perché abbia aspettato l’Inter per farlo. Il coraggio se non ce l’hai non ti viene dato. Mourinho è convinto di essere al di sopra della propria squadra, non mette mai se stesso dentro la squadra. Non parla mai del suo ruolo nella squadra, mostrare le palle non basta. In tutte le discontinuità della Roma non ha mai calcolato se stesso”.