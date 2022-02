L’Insigne ritrovato, Zielinski rischia di diventare una palla al piede

Nel secondo tempo ha disputato una grande partita da vero capitano. È assurdo pensare che non giochi per passare alla storia

Cesare – Caro Guido vittoria importante e sofferta del Napoli a Roma contro la Lazio in una partita dai due volti. Un primo tempo dove siamo entrati in campo come spesso accade molli e distratti e nei primi 15 minuti siamo stati in balia degli avversari che ci hanno aggredito e messo sotto. Insistevamo con una ahimè esasperata costruzione dal basso (ma vedendo un po’ di partite di altre squadre dobbiamo dire che è diventata la moda del momento e se non la si fa sempre e comunque non si è allenatori moderni) con una serie di errori tecnici e palle perse.

Guido – E già, non riuscivamo a superare il pressing e alla fine quando ci andava bene lanciavamo in avanti avendo solo corso il rischio di perdere palla. Poi passato il primo quarto d’ora abbiamo un po’ riequilibrato la partita che comunque è rimasta nelle mani dei laziali. E diciamoci la verità abbiamo pensato alle ultime prestazioni con il Cagliari e con il Barcellona e che il Napoli stesse perdendo l’ennesima occasione per candidarsi seriamente per la lotta scudetto.

Cesare – E invece la squadra ci ha sorpresi con un grande secondo tempo con un Insigne che ha trascinato la squadra con una grande prestazione e i cambi di Spalletti che si sono rivelati decisivi. In particolare con Elmas che finalmente nel suo probabile vero ruolo di trequartista al posto di un mediocre Zielinski ha cambiato la partita.

Guido – Se Spalletti ha il coraggio necessario Elmas nella sua posizione naturale potrà essere l’uomo nuovo di questo finale di campionato. Occorre avere la forza di accantonare Zielinski che rischia di diventare una palla al piede. A sua scusante il fatto che è stato costretto a sacrificarsi in un ruolo di contenimento che non gli si addice. Ma comunque troppo troppo evanescente. E qui dobbiamo dare merito a Spalletti criticatissimo nelle ultime due partite e che invece ha saputo dare la svolta decisiva alla gara.

Cesare – Il Napoli è passato dal 4-3-3 con Zelinski in mediana al 4-2-3-1 con Elmas che da sottopunta ha spaccato la partita tra le linee. E anche Lobotka e Ounas ci hanno messo in positivo del loro. Ma quello che mi ha sorpreso molto è stata la determinazione con cui abbiamo cercato la vittoria negli ultimi 6 minuti dopo il pareggio dei laziali a pochi minuti dalla fine, pareggio che avrebbe stroncato qualsiasi altra squadra. Sul pareggio dobbiamo dire che abbiamo lasciato colpevolmente Pedro solo a calciare dal limite dell’area e soprattutto direi ancora una mezza papera di Ospina che fino ad allora aveva fatto una grande partita. E qui va detto che è la seconda incertezza consecutiva che poteva come contro Cagliari costarci molto caro. E a questo punto tra lui e Meret non so più che pensare.

Guido – Anche io sono rimasto sorpreso dalla determinazione del Napoli nei minuti finali. Hanno voluto e creduto nella vittoria. Il Napoli si è lanciato all’attacco con rabbia cercando il goal come se si stesse ribellando all’ennesima occasione sprecata di tornare al primo posto e di approfittare del netto rallentamento di Milan e Inter. E negli ultimi minuti abbiamo già sfiorato il 2-1 sbagliando un gol fatto e poi abbiamo segnato con una azione ben orchestrata nata da un gran guizzo di Elmas e assist determinante di Insigne per Fabian, che ha piazzato il suo solito colpo di biliardo di sinistro.

Cesare – Va osservato come sia Elmas che Insigne abbiano resistito al tirare in porta, cosa che comunque ci poteva stare, servendo un compagno meglio piazzato. E qualche parola va detta per Insigne criticatissimo ultimamente. Nel secondo tempo ha fatto una grande partita da vero capitano con un gran gol ed un grande assist. Ritrovato l’entusiasmo potrà essere fondamentale in questo finale di campionato. Al di là delle sue scelte di vita, con il mancato rinnovo del contratto (ma a 30 anni sfiderei chiunque a rinunciare all’ultimo contratto da favola con una barcata di milioni), ritengo assurdo che si possa pensare che dopo una vita nel Napoli da napoletano potesse tirarsi indietro e non cercare di passare alla storia con il trionfo più ambito e sognato da sempre.

Guido – Anche io spero che Insigne trovi finalmente un rendimento accettabile. Dopo un campionato in ombra. L’anno scorso ha fatto 19 goal. Quest’anno soltanto ieri ha segnato la prima rete su azione. Speriamo che ritrovi lo smalto dei giorni migliori. Se ciò accade potrà essere una delle armi vincenti in questa avvincente parte finale del campionato.

Cesare – Oggi abbiamo ritrovato un ottimo Koulibaly e anche Demme rispetto alle deludenti precedenti prestazioni ha fatto una buona partita. Insomma l’unica grande ulteriore delusione è venuta da parte di Zielinski che resta a mio avviso un oggetto misterioso e che ha giocato una partita mediocre.

Guido – Devo dirti caro Cesare che questa volta Osimhen non mi ha entusiasmato. Ho visto una serie di gravi errori tecnici con spalle alla porta, stop a tre metri e palla persa e con un gol divorato nel finale. Il ragazzo deve ancora crescere e su di lui va fatto un lavoro di rifinitura assiduo. In compenso qualche volta è venuto incontro per far salire la squadra senza cercare sempre caparbiamente la profondità.

Cesare – Comunque caro Guido siamo ufficialmente in lotta per lo scudetto e ci avviamo ad una entusiasmante volata finale con Milan ed Inter. E domenica sera inutile dire partita fondamentale con il Milan a Napoli ma per vincere e continuare a sognare servirà non il Napoli del primo tempo ma quello del secondo tempo visto all’Olimpico.

LE SENTENZE

Ospina – Cesare: colpevole; Guido: modesto

Di Lorenzo – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Mario Rui – Cesare: sufficiente; Guido: accettabile

Rahamani – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Koulibaly – Cesare: ritrovato; Guido:meglio delle ultime volte

Demme – Cesare: in ripresa; Guido: in ripresa

Lobotka – Cesare: equilibratore; Guido: buon ritorno

Zielinski – Cesare: nullo; Guido: inguardabile

Elmas – Cesare: grande finalmente al posto suo; Guido:ottimo

Fabian Ruiz – Cesare: ottimo secondo tempo; Guido: ottimo ma solo nel secondo tempo

Insigne – Cesare: risorto; Guido: buona partita

Politano – Cesare: sufficiente; Guido: mi è piaciuto

Ounas – Cesare: utile; Guido: frizzante

Osimhen – Cesare: impreciso; Guido:arruffone