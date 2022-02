La Bundesliga vuole mettere i play-off perché altrimenti vince sempre il Bayern

La Süddeutsche: “Ma è un’illusione. Puoi provare a cambiare formato, ma il Bayern è più forte per i soldi che ha. Non cambierebbe nulla”

Ora non è che perché il Bochum ha battuto l’imbattibile Bayern può vincere il campionato tedesco. Però, in Germania è questa la suggestione che ha riaperto il dibattito sull’introduzione dei play-off in Bundesliga. Non un semplice cambio di formato, più che altro una rivoluzione anti-monopolio del Bayern.

Un’illusione, la giudica la Süddeutsche Zeitung. Che si chiede: “Sono un modello attraente perché si potrebbe aggiungere una frizzante settimana di calcio al termine di una stagione o contraddicono la cultura sportiva tedesca e ancor di più l’idea di meritocrazia, secondo la quale il campione dovrebbe essere quello che gioca meglio con più costanza per un anno? In altre parole, si tratta di premiare il miglior album, o preferisci speculare sull’unica hit del momento?”.

“I playoff non devono essere una fuga dalla realtà. Tutti sanno che il predominio assoluto del Bayern è dovuto non tanto a una modalità di gioco specifica quanto ai soldi incredibilmente osceno che ogni anno vengono corrisposti ai club di maggior successo in Champions League. La Bundesliga ha il diritto di pensare a modelli da competizione alternativi, ma se vuoi davvero avvicinarti al Bayern, hai anche il dovere di fare prima i compiti”.