Cioffi: «Udogie mi ha detto che la palla gli è sbattuta prima sulla coscia e poi sulla pancia»

Il tecnico dell’Udinese commenta il gol contestato da Pioli: «Noi abbiamo sempre accettato con eleganza le decisioni arbitrali. Non credo ci sia compensazione»

L’Udinese ha pareggiato con il Milan a San Siro con un gol che secondo il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è stato irregolare, per fallo di mano. Al termine del match l’allenatore dell’Udinese Cioffi, ha commentato l’episodio.

«Gol di Udogie? L’importante è che l’abbia colpito e sia entrato. Non l’ho vista, devo essere sincero. Dalle immagini mi sembra più che l’abbia toccata Romagnoli. Anche se l’avesse toccata con la mano abbiamo 4-5 persone al Var che guardano. Noi abbiamo sempre accettato con eleganza le decisioni arbitrali. Non credo però che ci sia compensazione. A me il ragazzo ha detto che gli è sbattuta prima sulla coscia e poi sulla pancia».