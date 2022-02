La Juventus ha anticipato tutti per Gatti, anche il Torino che sembrava proprio sul punto di chiudere la trattativa. Per il talentuoso difensore del Frosinone, grande protagonista del campionato di Serie B, c’è stato anche un importante tentativo del Napoli. Frenato dal fatto che i ciociari non avevano intenzione di perderlo a gennaio, quando gli azzurri – prima di prendere Tuanzebe – erano alla ricerca di un centrale di difesa. Il retroscena è stato riferito a Radio Marte dal direttore sportivo del club ciociaro, Guido Angelozzi.

«Il mio amico Giuntoli ha fatto di tutto per portarlo a Napoli però non c’erano le condizioni, cioè quelle di far rimanere il ragazzo da noi. Il Napoli ha cercato di prenderlo prima di prendere Tuanzebe. Noi non avevamo intenzione di darlo a gennaio, fino a quindici giorni fa non parlavamo con nessuno, poi l’agente ha cominciato a portare offerte e se non ti siedi sembra che tu voglia fare un torto al giocatore. Il club azzurro è stato tra i primi ad accorgersi di Gatti, che è uno di prospettiva. Cherubini è stato bravissimo a prenderlo, la Juve poi ce l’ha lasciato»

Al Frosinone c’è Zerbin, ala di proprietà del Napoli. Che pure sta ben figurando. Poteva essere una contropartita nell’affare Gatti, ma il Napoli non ha voluto.