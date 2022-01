Zerbin, l’agente: «A giugno torna al Napoli. Spalletti lo deve vedere, sta facendo benissimo»

Furio Valcareggi, l’agente di Alessio Zerbin, attaccante del Napoli che sta facendo molto bene in prestito al Frosinone, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Queste le sue dichiarazioni sul suo assistito e sulla possibilità di un rientro alla base a giugno o già a gennaio.

Lui ha fatto serenamente tutta la trafila. La gavetta. Angelozzi (il direttore sportivo del Frosinone) lo conosceva, lui è un intenditore, Gatti ne è la prova. A proposito: Gatti lo prenderete voi al Napoli. Zerbin ha bisogno di finire il percorso. Lui sta facendo benissimo, è titolare, ha fatto 6 gol, 5 assist, ha preso diversi rigori. Spero che il Napoli non lo richieda per subentrare ora a gennaio. Il Frosinone non ha nessun vantaggio a valorizzare un calciatore in prestito secco, se gioca è perché è molto bravo. Concludiamo l’annata e poi a fine anno se incrementa il numero di gol e di assist, Zerbin arriva con più sicurezza a Napoli. A giugno rientra per forza, Spalletti lo deve vedere. Ha passato il liceo (il Frosinone, ndr) col massimo dei voti ed ora deve andare all’Università.