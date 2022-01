“Una relazione”, una commedia dolce-amara sull’impossibilità di trovare i giusti incastri in una relazione 

Su Amazon Prime il film di Stefano Sardellino. Con le dovute distanze, l’equivalente italiano in salsa di coppia di fatto del più famoso “Storia di un matrimonio”

Ti lascia con tanti interrogativi dentro il film “Una relazione” de il regista Stefano Sardo con l’aiuto nella sceneggiatura di Valentina Gaia, ora su Amazon Prime dopo un breve passaggio in sala, che ha tra i produttori Matteo Rovere.

Tommaso (Tommy, Guido Caprino) è un musicista pop, mentre la sua compagna da quindici anni è l’attrice Alice (Elena Radonicich). La notizia – accolta con stupore dagli amici – è che i due – ancora innamorati – hanno deciso di lasciarsi con naturalezza… Un mutuo ancora da estinguere e due carriere che non trovano i due sbocchi definitivi e le famiglie che tifano perché i due facciano figli. Ma Tommy ed Alice fanno ancora la vita che facevano quando si sono conosciuti con gli amici di sempre: l’altra coppia Antonia (Thony) e Rocco (Alessandro Giallocosta), Luisa (Isabella Aldovini) che lasciata dal compagno diventa una bio-supporter e Luca (Libero De Rienzo), quello che nel gruppo sfotte tutti per mancanza di ruolo. La coppia Tommy-Alice invece si dà 45 giorni per lasciarsi, vivendo ancora nella stessa casa – “perché in fondo non ci si vede mai e parliamo solo di cose pratiche -, e comincia questo tira e molla fatto di distanze e prossimità. Tommy prova qualche flirt ed Alice ha in testa la sua piece teatrale sull’autismo, ma riprova ad avvicinarsi ad un vecchio amore.

Il finale lo lasciamo a chi avrà la possibilità di vedere questa commedia dolce-amara che narra dell’impossibilità odierna in una relazione di affetto di trovare i giusti incastri tra i caratteri, le aspirazioni e l’attrazione amorevole duale. É un po’ – con le dovute equidistanze – l’equivalente italiano – in salsa di coppia di fatto – del più famoso “Storia di un matrimonio”.