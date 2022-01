Shick: «Il problema al cuore fu uno shock, pensai che avrei dovuto smettere col calcio»

A The Athletic: «Quello alla Roma è stato il periodo più difficile della mia carriera, ma mi ha reso un giocatore migliore»

L’ex attaccante di Samp e Roma, Patrick Shick, oggi al Bayer Leverkusen, ha rilasciato un’intervista a The Athletic in cui ha raccontato alcuni passaggi della sua carriera. Tra le altre cose ha parlato delle visite a cui si sottopose per il passaggio alla Juventus, quando gli fu riscontrato un problema al cuore.

“È stato uno shock perché stavo bene. Pensavo di essere un ragazzo sano. Dopo essere venuto a conoscenza del problema cardiaco, ovviamente, ero preoccupato per la mia salute. Credevo che avrei dovuto smettere completamente di giocare a calcio”.

Sulla parentesi alla Roma:

“È stato il periodo più difficile della mia carriera. Un’esperienza nuova, se tornassi indietro mi comporterei diversamente in alcune circostanze. Ad esempio: dopo la firma mi sono infortunato e, dato che ero stato pagato tanti soldi, volevo rientrare il prima possibile. Ho iniziato ad allenarmi prima del dovuto e questo mi ha causato tanti problemi. Conoscevo le mie qualità e credevo in me stesso, ma le circostanze non erano le migliori e sapevo che per il bene della mia carriera avrei dovuto cambiare. Non sono preoccupato se una situazione del genere dovesse verificarsi di nuovo in futuro, questa esperienza mi ha reso un giocatore migliore”.

Sul Bayer:

“Ho cambiato molti club e non ho mai avuto il tempo di sentirmi a mio agio. Sono davvero felice a Leverkusen e della mia vita in Germania, quindi ora non penso ad un trasferimento altrove. Guardo la Premier e mi piace l’Inghilterra, ma ciò non significa che giocherò per forza lì”.