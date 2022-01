Repubblica: un pareggio che alla Juve non serve a niente, in linea con il niente che propone giocando

La squadra di Allegri avrebbe dovuto prendere l’avversario per il collo e non dargli tregua, invece ha regalato la solita atmosfera di mestizia

Su Repubblica, Emanuele Gamba commenta Juventus-Napoli. Un “pareggio triste”, che arriva dopo giorni confusi, tra Covid e quarantene,

“Un pareggio che alla Juve non serve a niente ma che si è meritata con il niente che propone giocando, e che il Napoli si tiene stretto, in attesa che passi la sua lunga nottata di sventure”.

Una partita strana,

“senza neanche un po’ di gioia in campo, senza allegria, come se i giocatori per primi si sentissero parte di una recita sbagliata, fuori copione. Il gioco ha assorbito questa mestizia, anche se a onor del vero con la Juve funziona spesso in questa maniera”.