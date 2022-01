Renzi e la cessione di Vlahovic: «È un giorno di lutto. Ma perché li diamo tutti alla Juventus?»

All’inviato de La7: «Siamo in diretta o posso dire parolacce? Parla del Quirinale e non ci stressare. Avevo 15 anni quando fu ceduto Baggio ed ero in Piazza Savonarola»

Nemmeno Matteo Renzi riesce a mandare giù la cessione di Vlahovic alla Juventus. Grande tifoso della Fiorentina, il senatore è stato protagonista di un siparietto a La7, in collegamento con la “Maratona Mentana” in occasione dell’elezione del presidente della Repubblica.

Renzi, sia pure simpaticamente, non ha nascosto il proprio disappunto (lo aveva fatto anche il sindaco Nardella, renziano di stretta osservanza). L’inviato lo ha pungolato: allora la Fiorentina è diventata serbatoio della Juventus?

Lui non si è tirato indietro:

“Fiorentina serbatoio della Juventus?Siete in diretta o passo dire parolacce? Celata (ha chiamato per cognome il giornalista de La7) non si scherza su Vlahovic, ora mi fai girare le scatole: parla del Quirinale, fatti la maratona e non ci stressare perché oggi è un giorno di lutto. Avevo 15 anni quando fu ceduto Baggio ed ero in Piazza Savonarola. Ma poi basta ragazzi, la Fiorentina li dà tutti alla Juve, Bernardeschi, Chiesa…almeno li dia ad altri”.