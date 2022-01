Regalare un gol del genere è una debolezza che non possiamo permetterci

Il sorriso di Ciro che abbraccia Lorenzo. Il sorriso di Lorenzo che abbraccia la maglia, la maglia ai Amir sempre più pilastro, la fame di Victor

😇Tre o quattro categorie di differenza. Poi ci domandiamo perché all’estero il calcio italiano non ha appeal… Ah gli assenti(?) Non mi pare che al completo fossero al quarto posto.

😍 Hanno mai pensato di unire la musica di Chopin al Flamenco? No, perché avrei uno spartito da far dirigere a Piotr e Fabian. Quattro occhi che segnano il solco, il burrone.

🤒La cattiveria è un dovere. Regalare un gol del genere ad una squadra che ora se lo ricorderà per i prossimi cinquant’anni è una debolezza che non possiamo permetterci…

😘Il cucciolo macedone, ElfoElmas ricopre tre ruoli in novanta minuti, assist e rigore procurato. Diamante grezzo. ..

☺Finalmente JuanJesus, chiude il suo conto col Var! È pur sempre un brasiliano, la mette all’angolo e sorride, lui l’ultimo arrivato, centrale anema&core..

💙 Il sorriso di Ciro che abbraccia Lorenzo. Il sorriso di Lorenzo che abbraccia la maglia, la maglia ai Amir sempre più pilastro, la fame di Victor che vuole mangiarsi la porta. Luce d’artista, da ogni angolo…

👊Pratica archiviata, uomini recuperati. Doveva essere un Gennaio Gattusiano ed invece ci siamo rimesso in corsa per qualcosa che c’è ma non esiste ma forse esisterà…Il vento d’Africa tornerà a soffiare, presto molto presto.

Forza Napoli Sempre e Comunque ❤