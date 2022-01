Pedullà: «Abbattere il monte ingaggi è una necessità per il Napoli»

Non è un controsenso rispetto alle ambizioni, ma una necessità totale. Altrimenti sarebbe stata affrontata in qualche modo la pratica Insigne, piuttosto che lasciarlo libero di firmare per il Toronto con cinque o sei mesi di anticipo. Il vento è cambiato per tutti, il Napoli deve adeguarsi con buona pace per chi continua a chiedere acquisti su acquisti dimenticando l’attuale momento. Per questo motivo non è stato possibile affondare il colpo per il famoso terzino sinistro, la situazione cambierebbe soltanto se arrivasse un’opportunità in prestito con diritto di riscatto.