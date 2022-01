Parisi, parla l’agente: «Piace al Napoli, ma lo vuole anche la Lazio. Gli azzurri non hanno già un’opzione»

Le dichiarazioni di Giuffredi a Radio Punto Nuovo. «Anche Casale ha diverse richieste. Sepe torna in Serie A, va alla Salernitana»

A Radio Punto Nuovo è intervenuto l’agente Fifa Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Politano e Mario Rui, in forza al Napoli, ma anche di Fabiano Parisi, il giovane terzino sinistro dell’Empoli che sta sorprendendo alla prima stagione in Serie A e che pare essere nel mirino dei partenopei, più per giugno che per gennaio.

I buoni rapporti tra le due società, oltre che tra Giuffredi e Giuntoli, fanno pensare che il Napoli sia in primissima fila per il laterale campano, originario di Solofra. Qualcuno s’è spinto al punto di dire che c’è già un’opzione sul ragazzo: non è così, stando a quanto riferisce l’agente.

Il Napoli ha già un’opzione per Parisi? Smentisco. Piace al Napoli, così come alla Lazio. Anche Casale piace al Napoli? Diciamo che anche lui è un giocatore molto seguito come Parisi, piace a 2-3 squadre e vediamo fino al 31 gennaio cosa può succedere. Il mio pensiero è che debba restare a Verona e possa farlo.

Assistito da Giuffredi è anche Luigi Sepe, ex portiere del Napoli che nelle prossime ore farà ufficialmente ritorno in Serie A, alla Salernitana, dopo l’esperienza al Parma.

Sepe alla Salernitana? Ci stiamo apprestando a fare lo scambio di documenti, è quasi fatta e siamo convinti che andrà a Salerno per dare una grande mano per la salvezza. Sono convinto che sarà la piazza giusta per rilanciarlo dopo che è stato fuori rosa a Parma.