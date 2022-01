Non plaudo a una analogia tra napoletani e serbi. Ricordo con brividi il genocidio di Srebrenica

Ringrazio Mihailovic per la simpatia nei confronti del Napoli e dei napoletani ma respingo l’analogia. L’arbitro sbaglia, l’Aia si scusa. proprio come con Orsato

Molte azioni, da entrambe le parti, in una gara tutto sommato caotica ma vissuta con brivido.

E’ in emergenza e allora rispolvera i quattro in difesa.

Cosa pensa un attaccante in quegli attimi infiniti di solitudine quando fa venti metri palla al piede ed ha solo il portiere avversario contro?

Fa molto discutere un mani in area di D’Ambrosio giudicato involontario, perché il difensore impatta la palla di spalle.

Pure all’Olimpico lo spettacolo non è granché.

Elemento che serve come il pane a Mou.

E dire che in adolescenza ha dovuto lottare con una malformazione congenita alla spina dorsale.

Sintesi perfetta di fisicità e tecnica. Una gioia per gli occhi.

Tre gol e un assist per una partita coi fiocchi.

Chiamato a risollevare una baracca lasciata vacillante da Eusebio Di Francesco, ha ristrutturato casa e l’ha messa in sicurezza.

Basta lui solo lì in mezzo a far fuori l’intera linea mediana neroverde.

Personalmente lo avevo già notato, contro i beneamati azzurri questo camerunese di Francia dai polmoni inesauribili, presente in ogni zona del campo.

E’ un altro protagonista del tutto nuovo di un campionato che invero finora di nuovo non offre granché.

La Juve rincorre la Champions disperatamente, come il Patonza il Colle.

Non si bada a spese. Senza mezzi termini. Con qualsiasi arma. Lecita e ovviamente illecita.

Il quale, preso da pazza invidia per le civettuole treccine esibite con seducente malizia dal giovane francese, fa come si usava un tempo per liberarsi delle janare.