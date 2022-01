Niederauer: «Il Penzo è 2 millimetri più piccolo degli altri stadi, eppure Allegri disse di temerlo»

Il Gazzettino intervista Duncan Niederauer, presidente del Venezia. Tra le sue passioni, oltre al calcio, anche il vino.

« Il calcio è come il vino, una passione. Certo, è anche un business, ma con un’anima . Nel pallone, come nel vino, il dividendo non è meramente economico. Nel calcio il mio e nostro business è sostenibile: nel vino la soddisfazione è regalare bottiglie, condividere un buon prodotto».

Aggiunge:

Sul suo allenatore, Zanetti:

Quanto a lui, nello spogliatoio preferisce mettere piede il meno possibile.

Sull’importanza del rapporto con i giocatori insiste.

E ancora:

«Questo è un plus per noi. Le grandi società sono aziende. Noi siamo una squadra dove il collante non è il business. E l’atteggiamento dei giocatori è diverso. In campo si nota la grande differenza tra noi e una grande squadra, a livello di motivazioni e coesione. I giocatori sono sempre e solo persone. Le persone vanno motivate, ma non bastano le chiacchiere».