Messaggero: accordo Friedkin-Campidoglio, sarà la Roma a pagare la sicurezza dello stadio Olimpico

Firmato un accordo a cui potrà partecipare anche la Lazio. Le risorse risparmiate dal Comune saranno impiegate per la lotta alla movida selvaggia

La Roma pagherà di tasca propria i costi necessari per garantire la sicurezza allo stadio Olimpico in occasione dei match disputati in casa. Il Messaggero scrive che il club dei Friedkin ha stipulato un accordo in tal senso con il Campidoglio e che saranno presto avviate trattative analoghe anche con la Lazio.

“Le società di calcio capitoline sono pronte a pagare di tasca propria i costi della vigilanza effettuata dalla polizia locale durante i match in casa: in poche parole, i soldi necessari per corrispondere la diaria o gli straordinari agli agenti impegnati intorno all’Olimpico per la sicurezza e per la gestione del traffico”. “La discussione è in corso – anche con la Lazio di Claudio Lotito”.

I soldi che il Comune di Roma risparmierà grazie a questo accordo, saranno utilizzati per pagare gli straordinari ai vigili e aumentarne il numero in circolazione soprattutto nel weekend, per impegnarli contro la movida selvaggia. SI tratta di cifre notevoli, scrive il quotidiano romano.

“per una partita di medio calibro sono necessari almeno 60 vigili intorno all’Olimpico con un costo di 5mila euro, per un big match il doppio (120 agenti per un valore di 10mila euro), circa il triplo per il derby. Roma e Lazio si accolleranno soltanto le spese della polizia locale, non quelle per le altre forze dell’ordine”.