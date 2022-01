Meret: «Siamo dispiaciuti per la Coppa Italia, sappiamo che dobbiamo voltare pagina»

A Dazn: «Ci siamo allenati al meglio per preparare questa partita, che sarà tosta, ma sappiamo che possiamo portare a casa i tre punti e faremo di tutto per riuscirci»

Nel pre-partita di Bologna-Napoli, ai microfoni di Dazn il portiere del Napoli, Alex Meret.

Venite da una brutta batosta in Coppa Italia, con quale testa arrivate a questa partita?

«Siamo dispiaciuti per la Coppa Italia, sappiamo che dobbiamo voltare pagina, ci siamo allenati al meglio per preparare questa partita, che sarà tosta, ma sappiamo che possiamo portare a casa i tre punti e faremo di tutto per farli».