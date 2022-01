Bologna-Napoli, formazioni / Tornano Fabian, Zielinski e Mario Rui. In attacco Mertens e Lozano

Le scelte di Spalletti per il match al Dall’Ara. In difesa Rrahmani e Juan Jesus centrali, con Di Lorenzo. In mediana Lobotka ed Elmas

Tra poco più di un’ora il Napoli scenderà in campo contro il Bologna. Il club ha ufficializzato l’undici scelto da Luciano Spalletti per il match di campionato.

In porta scelta obbligata: gioca Alex Meret, visto l’infortunio di Ospina, In difesa torna Mario Rui sulla sinistra. A destra Di Lorenzo e, come coppia di centrali, Rrahmani e Juan Jesus. In mediana confermato Lobotka, mentre Demme riposa per fare spazio a Fabian Ruiz. Torna anche Zielinski. Davanti giocano Lozano e Mertens.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Elmas, Zielinski, Lozano, Mertens. All. Spalletti

Bologna: Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate, De Silvestri, Svanberg, Viola, Hickey, Soriano, Sansone, Arnautovic. All: Mihajlovic