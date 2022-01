Lazzari: «Pioli un signore. Allegri urlava, ma poi ci portava i regali a Natale»

Il calciatore racconta alla Gazzetta la sua esperienza con i due allenatori che si sfideranno questa sera in Milan-Juve

La Gazzetta dello Sport racconta la super-sfida si questa sera tra Milan-Juve attraverso il racconto di Andrea Lazzari che ben conosce i due allenatori in panchina: due anni con Allegri a Cagliari, uno con Pioli in Toscana in Serie B.

Di Pioli ha ricordo meraviglioso, di un gentleman e soprattutto di un allenatore che ha saputo motivarli

Un aneddoto

“Grosseto-Bologna, quartultima giornata, ci servivano tre punti. Eravamo un po’ tesi, così il mister entra nello spogliatoio e mette una canzone di Jovanotti a tutto volume. Non l’aveva mai fatto, e non ricordo neanche quale testo fosse, ma ci caricò al massimo. Vincemmo 3-0”. Allegri ha un carattere diverso alza di più la voce, è un fumantino, quand’è arrabbiato è meglio non contraddirlo, ma chiunque si butterebbe nel fuoco per lui. “Dopo l’allenamento rideva e scherzava. Spesso andavamo a cena fuori per fare gruppo. A Natale, invece, portava un regalo a tutti i giocatori della squadra”. Allegri allenava il Cagliari come faceva con la Juve, stesso impegno, stessa passione “Averlo avuto come tecnico è stata una fortuna”.