L’avvocato del Torino: «Mai vista la Lega costituirsi contro un club davanti al suo giudice»

Stanno succedendo cose, nel calcio italiano. Che rimbalzano tra le carte della Giustizia Sportiva prima di finire tradotte in classifica: partite perse e vinte a tavolino, ricorsi a parti invertite, la lega che si costituisce contro un suo stesso club.

Oggi il Giudice Sportivo si pronuncerà sulle partite non giocate all’Epifania, dopo aver già dato il 3-0 a tavolino all’Udinese per la trasferta mancata della Salernitana (con punto di penalizzazione ai granata, e ovvio ricorso col precedente di Juve-Napoli). Ne parla a Tuttosport l’avvocato del Torino Eduardo Chiacchio, visto che uno dei casi più spinosi riguarda Atalanta-Torino. L’Atalanta si è costituita e ha chiesto esplicitamente la vittoria a tavolino. E lo ha fatto anche la Lega.

“Abituato come sono alle tipolo­gie di queste controversie, ero in studio con alcuni colleghi del mio staff ad attendere le eventuali memorie dell’Atalanta – racconta – Con som­ma sorpresa, invece, alle 23 circa mi sono state notificate le memorie della Lega di Se­rie A. E io, con la mia esperienza ultratren­tennale, non ricordo precedenti in cui una Lega si sia costituita dinanzi al proprio giu­dice sportivo per un ricorso. La Lazio, un anno fa, le presentò una de­cina di minuti prima della mezzanotte. An­cor più in extremis. Ma mai la Lega scese in campo. L’Atalanta si è costituita in giudizio e ha pre­sentato le sue memorie intorno alle 23 e 30″.

“La costituzione dell’Atalanta poteva esse­re prevedibile, anche se poi ho saputo, ad esempio, che la Fiorentina non si è costi­tuita contro l’udinese nell’analogo proce­dimento davanti al giudice sportivo: come vedete, non tutti si comportano allo stesso modo. Per quanto riguarda invece la memo­ria contro di noi della Lega di Serie A… beh, non avrei mai pensato che una Lega si co­stituisse in un giudizio in cui sarà chiama­to a decidere il giudice sportivo della stessa Lega. Anche se il dottor Mastrandrea offre tutte le garanzie di esperienza e terzietà”.