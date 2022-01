L’Atp non ammetterà più i non vaccinati negli spogliatoi: Djokovic si cambierà in macchina?

Il Daily Mail: il regolamento è già in uso per i Challanger italiani, ma l’Atp vuole farne una regola generale per evitare confusioni

La nuova vita a imbuto di Novak Djokovic. Non solo gli si restringe l’orizzonte dei tornei che potrà disputare da non vaccinato, ma ora potrebbe avere la vita complicata anche nei tornei a cui sarà ammesso. Perché l’Atp sembra intenzionata a regolamentare l’accesso agli spogliatoi del circuito sulla base delle regole che già adesso si usano in Italia, anche negli eventi minori: negli spogliatoi non si entra senza vaccino.

Oltre agli Australian Open sono in corso una serie di Challenger in Italia, un mercato sempre più importante per il tennis. Qui i giocatori non vaccinati possono competere, a meno che che presentino un test negativo ogni 48 ore. Tuttavia, in caratteri rossi evidenziati, il documento dell’Atp dice che i giocatori non vaccinati “non saranno autorizzati a utilizzare le strutture del torneo (spogliatoi, palestra, bar, ecc.), ristoranti o hotel”.

Sono descritte come misure imposte dal governo italiano, ma secondo fonti del Daily Mail, sono in corso discussioni per un’applicazione più ampia di questi regolamenti in tutti gli eventi del Tour.