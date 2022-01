La petizione degli Ultràmici: Mertens deve rimanere a Napoli

Il gruppo Facebook di tifosi: “è entrato nella storia del Napoli e ora più che mai bisogna tenerselo stretto, vogliamo una bandiera come lui”

Il gruppo Facebook Ultràmici, da sempre in prima fila nel sostegno al Napoli, scende in campo per la permanenza di Mertens a Napoli. Ricordiamo che il contratto del belga scadrà alla fine della stagione (Mertens avrà 35 anni) . La petizione, su Change, ha già raccolto 700 adesioni.

Ci sono calciatori che ti restano nel cuore a prescindere dal loro rendimento in campo. Se poi sono dei campioni in grado di infiammarci l’anima ad ogni invenzione geniale, allora forse è il caso di far sì che non restino soltanto nel nostro cuore, ma anche a casa nostra.

Dries Mertens è entrato nella storia del Napoli e ora più che mai bisogna tenerselo stretto nella città dove nascerà il suo Ciro. Perché fa spogliatoio, perché accetta qualsiasi avversità della vita col sorriso sulle labbra, perché quel sorriso ci illumina la vita ogni volta che la butta dentro. NAPOLI ha bisogno di persone come Dries Mertens.

Messaggio forte e chiaro per Aurelio De Laurentiis:

MERTENS deve restare a NAPOLI, lo merita e NOI TIFOSI vogliamo una bandiera come Dries nella nostra squadra.

Fra pochi mesi nasce suo figlio CIRO e deve crescere nella sua città.

PRESIDENTE, chi AMA NAPOLI deve rimanere!