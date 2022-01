Inzaghi: «Contro la Juve abbiamo vinto meritatamente, un momento bellissimo, ma è già il passato»

In conferenza stampa: «Contro l’Atalanta sarà una sfida scudetto, una partita fisica, da vedere, bella e intensa. La decideranno tanto i duelli, bisogna essere sempre lucidi»

Alla vigilia di Atalanta-Inter, il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, presenta la gara in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com.

Sulla Supercoppa vinta contro la Juventus:

«Abbiamo vinto meritatamente contro la Juventus, avversario che ha fatto un’ottima gara, rimanendo sempre in partita. Un momento bellissimo, ma è già il passato. Domani dovremo sbollire l’euforia, ci aspetta una gara complicata».

Su Gasperini e l’Atalanta:

«Lui e l’Atalanta da anni fanno bene, il calcio si è evoluto nel modo di coprire gli spazi. Domani sarà una partita importante per entrambe, fisica e bellissima come all’andata».

Una sfida scudetto?

Giocherà Sanchez?

«In Supercoppa è stato determinante, sono felice di allenarlo, come gli altri compagni del reparto. Nel gol del 2-1 alla Juventus sono entrati tutti e cinque i subentrati, incluso Vidal. Su Alexis valuterò oggi le condizioni, anche degli altri. Già prima della Supercoppa aveva giocato le ultime partite nel migliore dei modi, ha qualità ed è sempre positivo, vuole sempre imparare anche se è un grandissimo campione. Non penso servisse il gol, già da due mesi dal ritorno in campo dopo l’infortunio stava facendo benissimo».