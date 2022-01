Inter, un gol di Barella per raggiungere il Venezia di Henry: 1-1 all’intervallo

Il pareggio dell’Inter potrebbe essere viziato da un fallo di Dzeko, ma non è un chiaro ed evidente errore e quindi Mazzoleni non ha chiamato l’arbitro all’on field review

Sembrava poco più di una passeggiata di salute per l’Inter di Inzaghi la sfida al Venezia di Zanetti, positivo al Covid e quindi sostituito dal suo vice. E questo perché, al di là dell’enorme differenza di valore tra le due squadre, i lagunari sono letteralmente decimati dal Covid. Oltre all’allenatore sono risultati positivi, in questi giorni, 8 calciatori. Qualcuno si è negativizzato, ma la situazione è assolutamente emergenziale. In campo, però, non si vede: il Venezia è passato in vantaggio con un gol di Henry, di testa, e ha creato diversi problemi all’Inter soprattutto in contropiede. Per dire: sono stati ammoniti sia Bastoni che Barella.

È stato proprio il centrocampista sardo, poi, a pareggiare i conti sul finire del primo tempo, ribattendo in rete una respinta del buon Lezzerini a un tiro al volo di Perisic. I calciatori del Venezia si sono a lungo lamentati per un fallo di Dzeko, che ha sgomitato in un duello aereo nell’azione che poi ha portato al gol. Un fallo che francamente poteva essere fischiato, ma che dopo il lungo check non ha portato all’annullamento del gol: il contatto c’è, ma secondo Mazzoleni, al Var, non è da considerarsi un “chiaro ed evidente errore” e quindi non è previsto che l’arbitro possa essere chiamato all’on field review.

Sul finire del tempo sono stati valutati dal Var altri due interventi per due potenziali falli di mano in area di rigore, uno per parte. Nulla da rilevare. Pareggio inaspettato al quarantacinquesimo.