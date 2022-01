Intanto una partita s’è giocata davvero e il Cagliari ha vinto 2-1 contro la Samp

I sardi vincono la seconda partita in campionato. La prima l’avevano vinta sempre contro la Sampdoria nel girone d’andata. In gol Pavoletti e Deiola

Doveva succedere il finimondo perché il Cagliari vincesse una partita. I sardi hanno infatti battuto 2-1 la Sampdoria a Marassi nella partita giocata alle 12.30. I padroni di casa erano perfino passati in vantaggio col gol del solito Gabbiadini. Poi nel secondo tempo è venuta fuori la squadra di Mazzarri: prima il pareggio di Deiola e poi il gol di un altro ex Napoli, Pavoletti, servito da Grassi. Nel finale è stato espulso Antonio Candreva.

Tre punti importantissimi per il Cagliari, che non vinceva dal diciassette ottobre. Ha vinto solo due partite in campionato, entrambe contro la Sampdoria. E ora inaugura la rincorsa alla salvezza dopo un girone d’andata da dimenticare.