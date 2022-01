In questo turno il Napoli ha recuperato 7 punti alle avversarie. Con un filotto di vittorie…

A Bologna hanno giocato bene tutti, Osimhen stava persino segnando. Il dubbio è: riuscirà questo Napoli ad avere continuità di risultati?

Cesare – Caro Guido ottima vittoria del Napoli. La vittoria era importante per dare continuità ai risultati in campionato e per reagire dopo la sconfitta con l’eliminazione in Coppa Italia. Ti devo dire che il Bologna mi è sembrato veramente poca cosa ma il Napoli ha comunque dimostrato di controllare bene la partita fin dall’inizio e di meritare di vincere. Abbiamo preso subito il controllo del gioco mettendo in difficoltà il Bologna e producendo gol ed occasioni.

Guido – Hanno giocato bene un po’ tutti e in particolare gran partita di Zielinski, ottima prova di Lozano autore di 2 gol (ma ne avrebbe potuto fare tranquillamente altri 2). Al Napoli i goal di Lozano servono come il pane. Perché Osimhen, anche rientrando in piena forma, non è (ancora) un inesorabile cecchino. E Lozano, insieme ai due centrocampisti Fabian e Zielinski, può risolvere il problema di fare un sufficiente numero di reti.

Cesare – A me è piaciuto anche Elmas. È chiaro che il macedone svolge il ruolo in modo completamente differente da Insigne per innegabile differenza di quota tecnica ma svolge un lavoro enorme oltre che dare anche un buon apporto in fase offensiva, come nell’occasione del primo gol con l’assist a Lozano. A centrocampo conferma in positivo di Lobotka che è oggi il metronomo della squadra.

Guido – Ottima partita anche di Fabian Ruiz che, oltre all’assist per il secondo goal di Lozano, ha preso un gran palo a portiere battuto con il solito sinistro da fuori area. Penso che sia importante che il Napoli stia ritrovando man mano, provenienti dal Covid o da infortuni, giocatori importanti. È importantissimo aver recuperato dopo due mesi anche Osimhen che ha dimostrato per il tempo che è stato in campo di non temere i contrasti e gli interventi di testa. Peccato perché avrebbe potuto anche segnare al suo ritorno in campo.

Cesare – Caro Guido per Osimhen ti devo dire che però è necessaria una svolta. Deve essere più controllato dentro e fuori del campo perché se no rischia di sperperare un gran talento. E penso che qui la società debba avere un grande ruolo. Comunque a questo punto per avere il Napoli al completo come nella prima parte del campionato in cui abbiamo dominato mancano ancora due pedine: Anguissa e Koulibaly, che speriamo tornino presto e soprattutto in salute e in forma. A quel punto ricominceremo a giocarci le nostre carte e potremo dire di avere ormai alle spalle la fase terribile costellata di infortuni muscolari, infezioni da Covid e assenze per la Coppa d’Africa.

Guido – Cesare ti devo dire che, senza voler pensare al passato e ai punti persi contro squadre a noi inferiori, che siamo comunque ben messi in classifica al terzo posto, a non tanti punti dalla vetta ma soprattutto con la Juve al quinto posto distanziata di 5 punti che per il vantaggio che abbiamo negli scontri diretti sono in realtà 6. E domenica, senza sottovalutare la partita, abbiamo l’occasione di dare ancora continuità ai risultati avendo un abbordabilissimo derby in casa con la Salernitana.

Cesare – Questo turno di campionato ci ha fatto recuperare 7 punti alle squadre dirette concorrenti: due all’Inter ed all’Atalanta e tre al Milan. E questo è un risultato al di là di ogni rosea aspettativa. Dobbiamo sperare di infilare un filotto di vittorie e vedere che succede…

Guido – Carissimo amico mio però non posso tacere il dubbio che raffredda il mio entusiasmo. Il Napoli saprà mettere in pista la continuità di gioco e di risultati? Troppi sbalzi, troppe volte dall’altare alla polvere e poi di nuovo sull’altare mi consigliano un pizzico di prudenza. Nel calcio la costanza di rendimento è la più importante delle doti.