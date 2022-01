Il “prossimo Djokovic” è il mito del surf Kelly Slater: l’Australia non lo fa entrare senza vaccino

Il ministro della salute: “Penso che siamo stati abbastanza chiari con il caso Djokovic: no vax, no play”

Kelly Slater è il “prossimo Djokovic”. Un’altra star mondiale rischia di restare fuori dai confini australiani perché non vaccinata: stavolta tocca ad un mito del surf, Kelly Slater, appunto.

Scrive il Guardian che il ministro della salute federale australiano ha già anticipato che l’11 volte campione del mondo non sarà ammesso nel Oaese se non sarà vaccinato contro il Covid.

Slater non ha rivelato pubblicamente il suo status vaccinale ma collezionato varie uscite pubbliche controverse. I migliori surfisti del mondo arriveranno in Australia per vari eventi consecutivi della World Surf League a Victoria’s Bells Beach e Margaret River, nell’Australia occidentale, tra marzo e aprile.

“Penso che siamo stati abbastanza chiari con il caso Djokovic: no vax, no play”, ha detto il ministro federale della salute, Greg Hunt, all’emittente australiana Channel 9. “È un messaggio piuttosto semplice, non importa quale sia lo sport, siamo imparziali. Spero che Slater venga vaccinato e spero che gareggi”.