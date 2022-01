Il Giornale: Serra ha arbitrato Milan-Spezia perché mancavano tre arbitri spediti a Dubai

Il retroscena sul malcapitato direttore di gara. Per lo stesso motivo Serra è stato riconfermato al Var per Sassuolo-Cagliari

Su Il Giornale Franco Ordine racconta un retroscena sull’arbitro Marco Serra, direttore di gara di Milan-Spezia finito al centro delle polemiche per un fischio precoce che ha falsato di fatto una partita importantissima ai fini della classifica del Milan. Serra è stato mandato in campo perché mancavano tre colleghi esperti, in trasferta nel Golfo per uno stage pre-mondiale.

“Scavando nella vicenda Serra si è infine raccolto un altro curioso retroscena. L’arbitro torinese non ha un curriculum molto promettente ed è stato designato per Milan-Spezia anche perché nel frattempo, alla squadra di Rocchi e Gervasoni, sono venuti a mancare tre arbitri (tra cui Orsato capo-delegazione) spediti a Dubai per partecipare a uno stage pre-mondiale organizzato dalla Fifa. Per questo stesso motivo – numeri contati in una settimana piena anche di coppa Italia – Serra già designato come varista per Sassuolo-Cagliari di coppa Italia è stato riconfermato”.