Il compleanno di Mou. Dotto: la bellezza di avere quasi 60 anni è che te ne fotti dei giudizi del mondo

Oggi è il compleanno di Josè Mourinho. Giancarlo Dotto gli dedica un articolo sul Corriere dello Sport. È arrivato a Roma all’età giusta e al momento giusto, dice. Tra lui e i romanisti il feeling è scattato subito.

“Molti hanno sentenziato che Josè fosse venuto nella capitale come i pensionati vanno a Miami, a rosolare le chiappe grinzose al sole e a vivere di ricordi. Mou dimostra tutti i giorni che lui è a Roma, nella Roma, all’apice della sua storia, dentro la sfida più difficile, eccitante e vitale della sua biografia. Ce la farà a vincere questa sfida? Questo è un altro discorso. Non lo sa nemmeno lui. Josè ha vissuto abbastanza a lungo per capire che le cose hanno un inizio e una fine ma che, questa della Roma, è una storia tutta da scrivere”.

Mourinho è cambiato.

“La tremenda bellezza di avere quasi sessant’anni è che te ne fotti dei giudizi del mondo. Mou è sempre stato una spanna sopra, ma, in passato, gli eccessi di reazione mascheravano e dunque confessavano una sofferenza. Avesse subito in passato dagli arbitri quello che ha subito in questi mesi alla Roma, altro che manette. Avrebbe rischiato la squalifica a vita. Qui da noi ha perfezionato il suo talento per l’ironia, che a Roma chiamano “coglionella”. Roma lo ha reso più morbido, non per questo più arrendevole. Ha imparato, per sua stessa ammissione, il piacere di ascoltare il rumore degli amici”.