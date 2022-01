Follia in Coppa d’Africa: l’arbitro fischia la fine in anticipo e se ne va (VIDEO)

Scene mai viste in Tunisia-Mali (0-1): il direttore di gara lascia prima all’85esimo e poi all’89esimo. La Federazione richiama kle squadre in campo ma la Tunisia non si presenta

L’arbitro si scoccia, ha fretta di andare a farsi la doccia. Guarda l’orologio, mancano ancora 5 minuti alla fine di Tunisia-Mali, Coppa d’Africa. Il Mali è in vantaggio 1-0. Sikazwe, l’arbitro, dice basta: fischia tre volte e tutti negli spogliatoi. Ovviamente lo prendono per pazzo. E’ l’85‘, cosa fa? La panchina della Tunisia protesta. I giocatori lo convincono a riprendere la partita, essù.

L’arbitro riattacca, a malincuore, ma dura pochissimo: espelle Touré, il Mali resta in 10. Il Var chiede all’arbitro di rivedere le immagini, perché quel fallo non è da espulsione. Ci mette due minuti a decidere, davanti al monitor. E ovviamente conferma il rosso, sbagliando. Però intanto s’è fatto l’89’, e il signor Sikazwe, dallo Zambia, fischia di nuovo la fine. Non solo non è arrivato al 90′, ma s’è appena mangiato anche la decina di minuti di recupero che avrebbe dovuto dare, perché ci sono stati 9 cambi, due rigori, un’espulsione, e due interventi del Var. E’ chiaro che è stanco. L’arbitro esce dal campo sotto scorta, mentre i calciatori del Mali esultano e quelli della Tunisia impazziscono.

La Tunisia ovviamente protesta con la CAF e mezz’ora dopo la fine della partita si decide che Tunisia e Mali devono tornare in campo per giocare tre minuti di recupero. Il bello è che nel frattempo il ct del Mali è in conferenza stampa, e gli danno la notizia lì. Mohamed Magassouba si arrabbia, pure lui. Ma va così: si torna in campo. Anzi no: la Tunisia si rifiuta, non si presenta, la partita non riprende. Il Mali vince, ancora una volta. Almeno per ora.

A chiusura della farsa: viene fuori che l’arbitro è stato sospeso dalla CAF nel 2018 perché coinvolto in un caso di corruzione. Tutto bellissimo.

In Tunisia-Mali è successo questo: – 1° triplice fischio dell’arbitro a 85’06”

– L’arbitro si accorge dell’errore, la gara riprende

– 2° triplice fischio a 89′ 43″

– La partita finisce (erano attesi almeno 5′ di recupero)

– Parte la caccia all’arbitro della Tunisia#AFCON2021 pic.twitter.com/Gj8PRvbnTc — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 12, 2022