Elmas: «Giocare senza Insigne? Non è diverso, tutti i nostri giocatori di attacco sono forti»

A Mediaset: «Quando gioco con loro per me è facile. Questa è una competizione molto importante per noi, dobbiamo fare bene anche qui»

Nel pre-partita di Napoli Fiorentina di Coppa Italia, ai microfoni di Mediaset, il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas.

Quanto è importante vincere oggi?

«Arriviamo da due partite importanti, questa è più importante, giochiamo contro una squadra difficile, dobbiamo fare meglio per andare avanti, questa competizione è molto importante per noi, dobbiamo fare bene anche qui».

Quanto è diverso per voi quando non gioca Insigne?

«Non è diverso, tutti i giocatori che giocano in attacco nel Napoli sono diversi, tutti forti, per me che sono centrocampista e anche attaccante, quando gioco con loro è troppo facile, sono contento spero di fare bene anche in attacco».