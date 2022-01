D’Aversa: «Dispiace aver preso gol mentre il portiere non stava bene, è il nostro rammarico»

A Dazn: «Non era semplice riprendere il risultato, dopo il gol, anche se abbiamo tenuto l’equilibrio e abbiamo finito col metterli un po’ in difficoltà, ma non è bastato»

Nel post partita di Napoli-Sampdoria 1-0, ai microfoni di Dazn il tecnico della Sampdoria, Roberto D’Aversa.

«Dispiacere nell’aver subito il gol in una circostanza in cui il portiere non stava bene, dopo è uscito, potevamo far meglio. Nel primo tempo troppi errori in fase di disimpegno, il rammarico è aver subito quel gol, nelle situazioni di emergenza non era semplice riprendere il risultato, anche se abbiamo tenuto l’equilibrio e abbiamo finito col metterli un po’ in difficoltà, ma non è bastato a portare a casa il risultato».

«La maggior parte dei cambi non sono stati offensivi, sotto questo punto di vista giocatori offensivi per gran parte del girone di andata sono mancati per infortunio. Abbiamo delle assenze che determinano la nostra carenza».

«Rincon è entrato ed ha dato verve ed aggressività alla squadra. Arrivato solo ieri, non poteva partire dall’inizio, per giocare con il centrocampo a tre devi avere a disposizione tre attaccanti, in questo momento di esterni non ne abbiamo, abbiamo solo giocatori adattati, il sistema di gioco che ho sempre attuato da quando alleno ha bisogno dei giocatori per essere fatto. La società sa dove bisogna intervenire, è inutile evidenziarlo qui, manca ancora tempo alla chiusura del mercato».

«Ciervo? Un ragazzo di prospettiva, che si deve ancora fare sotto l’aspetto fisico, ma ha qualità importanti, deve migliorare, ma ci vorrà del tempo, nella fase difensiva, ci vuole un po’ più di cattiveria, ma ha fatto una buona gara».