“Cos’altro avrebbe potuto fare quest’uomo?”, il giudice simpatizza con Djokovic

La diretta streaming dell’udienza per decidere sulla questione Djokovic-Australia è cominciata con circa un’ora di ritardo a causa di problemi tecnici

Ancora non è certa quale sarà la decisione finale la Giustizia australiana su Djokovic, il campione di tennis che da giorni e rinchiuso in un hotel di Melbourne e lotta per poter essere accettato e disputare gli Open tra una settimana.

L’udienza in tribunale, trasmessa in diretta streaming questa notte, è iniziata con circa un’ora di ritardo ed ha avuto diverse interruzioni causate da problemi tecnici, dovuti, molto probabilmente all’alto numero di persone connesse.

Come riporta il portale di SkySport, all’inizio del procedimento di oggi, il giudice Anthony Kelly ha detto:

“Il punto su cui sono agitato è ‘cos’altro avrebbe potuto fare quest’uomo?'”

Nel corso dell’udienza Nick Wood, avvocato del numero uno del mondo, ha spiegato i motivi per cui il campione non si è potuto sottoporre al vaccino anti covid,