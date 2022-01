CorSport: Milan, troppi danni arbitrali, il club ha deciso di alzare la voce. Malumore anche tra i giocatori

Il club ritiene di aver subito più di un caso controverso in campionato, tra cui il gol annullato a Giroud contro il Napoli

Nonostante le scuse immediate dei vertici dell’Aia, il Milan è fortemente amareggiato per quanto accaduto ieri a San Siro, con l’errore grave dell’arbitro Serra. Il Corriere dello Sport scrive che il club è intenzionato a far sentire la sua voce nelle sedi opportune.

“Il club di via Aldo Rossi è intenzionato ad alzare la voce nelle sedi opportune, sentendo di aver subito più di un caso controverso durante il campionato, come i due episodi nel finale della trasferta di Bergamo, oppure la decisione che il Milan non ha mai gradito del gol annullato a Giroud nello scontro diretto con il Napoli”.

Anche tra i calciatori c’è stato parecchio disappunto.

“Molti giocatori, una volta rientrati negli spogliatoi di San Siro hanno avuto reazioni di disappunto”.