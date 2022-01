CorSport: Insigne non è al top, ma farà di tutto per essere in campo contro la Juve

Il capitano ha ripreso a lavorare da pochi giorni, ieri ha svolto l’intera seduta in gruppo. Non si tirerà indietro

Per Insigne Juventus-Napoli del 6 gennaio sarà la 24esima volta contro la formazione bianconera in carriera. 24 come il suo numero di maglia. Il capitano non è nelle migliori condizioni possibili, ma farà di tutto per esserci. Ieri Sky parlava di scelte ancora da fare per Luciano Spalletti.

“A pieno regime, insomma, ha ricominciato a lavorare da pochi giorni e sebbene anche ieri abbia sostenuto l’intera seduta di allenamento con il gruppo con il solito impegno è lecito pensare che la sua condizione di forma non possa essere delle migliori. Di certo, comunque, non si tirerà indietro. Anzi: il Napoli ha gli uomini contati e lui farà di tutto sia per aiutare la squadra, sia per onorare questa partita piena di significati collettivi e personali”.