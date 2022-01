Ci risiamo: Udinese-Salernitana 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione ai granata

Come se il precedente di Juventus-Napoli non fosse mai esistito. Per la Giustizia Sportiva la partita bloccata dall’Asl non si rigiocherà. Via ai ricorsi

Riparte la giostra dei ricorsi infiniti. Il Giudice Sportivo ha deciso che Udinese-Salernitana, partita mai giocata il 22 dicembre perché l’Asl di Salerno bloccò i granata in Campania per troppi contagi di Covid, non si giocherà più. Per la giustizia sportiva è 3-0 a tavolino dell’Udinese, e un punto di penalizzazione per i granata.