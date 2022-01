Chi nasce a giro non muore quadrato

Sotto la casa di Lawrence Distinguished, nome canadese di Lorenzo Insigne, sit-in di emozione e commozione dei tifosi storici dello chalet di Mergellina

(dal Corriere dello Sport del 21.01.2022)

Dal Lago Patria al Lago Ontario, un grande passo per un uomo, un passo grandissimo per il tiro a giro. Sotto la casa di via Petrarca di Lawrence Distinguished, il nome ormai canadese di Lorenzo Insigne, sit-in di emozione, commozione, lacrime di coccodrillo e occhi di tigre dei tifosi storici dello chalet di Peppino cameriere a Mergellina riuniti nel comitato “E figlie so piezz ‘e core”.

Commemorazione della mattonella nello stadio di Fuorigrotta, garconniere di Lorenzo nei suoi undici anni napoletani, e raccolta di pizze, capitoni, baccalà e babà in contenitori per Toronto, le ormai famose cassette in Canada.

Il maggiore di Fratta non sarà il minore di Toronto, sentenzia don Ciccio portiere di palazzo. Cinquecentoventicinque anni dopo Giovanni Caboto, che era di Gaeta, un altro grande italiano scoprirà il Canada, precisa Pasquale Pazienza giornalista on-line. E chi è, chiede confuso Salvatore pittore di alici. Ma è Lorenzo, chiarisce Pazienza Pasquale. Giacomo Frollo, pasticciere alla Pignasecca, mostra l’ultima edizione del “The Globe and Mail”, il quotidiano di Toronto con 325mila lettori, che celebra a nove colonne a giro lo “shooting around” di Insigne.

A Toronto fa freddo, geme Gennaro Piromallo salumiere. Non c’è freddo a 40 milioni di dollari canadesi sopra lo zero, lo conforta Saverio Malaspina ragioniere. Ha scelto bene, sentenzia don Peppino parcheggiatore allusivo. Aurelio non aveva dollari canadesi da offrigli, commenta Carmelo Mirabello regista di teatro popolare. Gli ha offerto di pagarlo in bitcoin, rivela Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo. E che cosa sono i bitcoin, domanda don Ciccio portiere di palazzo. E’ una moneta a giro, lo informa il salumiere Gennaro Piromallo. Diciamo una moneta virtuale, precisa il giornalista on-line Pasquale Pazienza.

Non lo dimenticheremo facilmente, sospira il pittore di alici Salvatore. Non ce lo farà dimenticare Elmas, osserva Saverio Malaspina ragioniere. Elmas, chiede don Ciccio portiere di palazzo, e perchè? Elmas, precisa il ragioniere Saverio Malaspina, è un giocatore a giro. Fatemi capire, chiede don Peppino parcheggiatore allusivo. Gira, gira e rigira finchè non perde la palla, spiega Saverio Malaspina ragioniere.

La lontananza sai è come il vento, canta infelicemente Gennaro Piromallo salumiere. Settemila chilometri da Napoli, interviene Salvatore pittore di alici. Lorenzo sarà una stella della Major League Soccer, il campionato americano, afferma Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Diventerà la Fratta Major League Soccer, annuncia trionfante il salumiere Gennaro Piromallo, patito di Insigne e di sfogliatelle ricce.

E’ nato fra le 13 chiese di Frattamaggiore e ora vivrà fra i 67 grattacieli di Toronto, declama con ammirazione Corraducciobello ex giornalaio in Piazza Sannazaro. Un salto in alto, commenta Salvatore pittore di alici. Parlerà inglese, osserva estatico don Peppino parcheggiatore allusivo, da che era un aborigeno della Campania. Ha fatto una scelta di vita, commenta don Ciccio portiere di palazzo. Foggia-Napoli-Toronto una vita a giro, annota compiaciuto il pittore di alici Salvatore che sta lavorando a un dipinto di alici a giro.

Finiranno ‘e polemmiche p”o guaglione, annuncia don Peppino parcheggiatore allusivo. Era ora, esclama Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo. E’ buono, nun’è buono, ‘a mattonella, ‘o giro, è piccolo, è grande, è bellillo, è scarrafone, non se ne poteva più, sottolinea don Ciccio portiere di palazzo. Perdiamo un campione, si lamenta Salvatore pittore di alici. Sono contento per lui, in Canada avrà n’ata capa, puntualizza Carmelo Mirabello regista di teatro popolare. Chi nasce a giro non muore quadrato, ammonisce Gennaro Piromallo salumiere.