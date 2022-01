Champions League, la fase a gironi dell’edizione 2022/2023 si concluderà con un mese di anticipo

La Uefa è stata costretta a rimodulare il calendario in vista del Mondiale invernale in Qatar. Fase a gironi conclusa già ai primi di novembre

Il Mondiale in Qatar chiama. E si gioca nel dicembre 2022, nel bel mezzo della prossima stagione. Tutte le competizioni, nazionali ed internazionali, verranno dunque completamente stravolte dal punto di vista dei calendari.

È di oggi la notizia – formale – che ciò succederà anche per la Champions League. Le fasi a gironi della più prestigiosa competizione europea per club, infatti, solitamente si concludono a dicembre. L’anno prossimo, eccezionalmente, si concluderanno nei primissimi giorni di novembre. Questo vuol dire che ci sarà una sola settimana di pausa. Per il resto, ogni martedì e ogni mercoledì, dal 6 settembre al 2 novembre, saranno in programma partite di Champions.

Questo il calendario diffuso dalla Uefa:

6/7 settembre 2022 – UEFA Champions League Matchday 1 13/14 settembre 2022 – UEFA Champions League Matchday 2 4/5 ottobre 2022 – UEFA Champions League Matchday 3 11/12 ottobre 2022 – UEFA Champions League Matchday 4 25/26 ottobre 2022 – UEFA Champions League Matchday 5 1/2 novembre 2022 – UEFA Champions League Matchday 6

Il sorteggio dei gironi si terrà il 25 agosto.