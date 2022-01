Spalletti in conferenza: «Noi lottiamo per il quarto posto»

Su Osimhen: «Ha fatto vedere quelle che sono le sue qualità, è scivolato troppe volte perché il campo era insidioso»

Il tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza, al termine della sfida contro il Bologna vinta per 2-0 dagli azzurri

«Cosa mi ha reso contento di più? Per lunghi tratti abbiamo fatto ciò che dobbiamo fare, abbiamo capito che bisogna fare del possesso palla la nostra caratteristica. Non siamo da contrasti o da mettere in discussione ogni possesso, dobbiamo gestire con qualità per fare gol: fa parte delle nostre caratteristiche, oggi si fanno i complimenti ai calciatori perché hanno fatto così»

Deficit d’attenzione sullo 0-2?

«Loro hanno avuto una o due possibilità di andare a far gol, come noi per chiudere prima la partita. Però la mentalità dell’attaccare sempre è corretta, non bisogna snaturarsi. Usare le nostre qualità significa attaccare ancora quando vinci. Alla fine ci siamo un po’ chiusi difendendoci ad oltranza senza essere aggressivi in avanti: ci crea difficoltà, è qualcosa che non dobbiamo fare. Dobbiamo prevenire questo problema andando a pressare più avanti e uscendo palla al piede»

Osimhen?

«Ha fatto vedere quelle che sono le sue qualità, è scivolato troppe volte perché il campo era insidioso. Diventa fondamentale avergli fatto prendere confidenza con la partita vera, come aver riavuto Fabian dal 1′: fa un po’ la differenza, è un calciatore forte e per ambire alle prime quattro posizioni ci vogliono giocatori forti, che hanno un carattere ed una qualità mentale, forza fisica, roba da reggere l’urto quando si va in contrasto con i calciatori e con partite che si possono perdere»

La vittoria rimette tutto in gioco in classifica?

«Il Napoli deve giocare le partite senza avere punti di vista su quello che deve essere la classifica o meno. Noi abbiamo l’ambizione di lottare per il quarto posto, siamo qui per questo. Ci vuole lotta per 90 minuti e poi metterci sopra la qualità, ci sono squadre che hanno tutto e che riempiono la partita dal punto di vista fisico, tecnico e caratteriale. Non è che voglio la palla pulita perchè sono basso e non posso saltare di testa: noi sulle palle inattive si soffre, abbiamo una squadra che non è di livello da questo punto di vista. Noi abbiamo vinto meritatamente, ora pensiamo alla prossima senza avere tante mire e guardando in casa d’altri. Guardiamo in casa nostra»

L’ultimo quarto d’ora?

«C’è anche il minutaggio ormai trascorso ed il forcing finale del Bologna che perde equilibrio e viene forte in avanti. Nell’uomo contro uomo ci perdiamo e dobbiamo migliorare, non ce l’abbiamo come caratteristica l’avere il fiato sul collo e vogliamo giocare pulito. Dobbiamo imparato» «Il gol dello 0-2 è stato un bel gol, palla lavorata bene: quella è la nostra qualità, dobbiamo capire il marchio di squadra. Tenere palla, uscire dalle situazioni anguste anche quando c’è pressione»