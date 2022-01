Allegri: «Per il Milan sono tutti disponibili, speriamo di azzeccare la formazione»

In conferenza stampa: «I ragazzi stanno lavorando bene tutti: hanno capito che è una questione di rispetto, si danno tutti una mano, così i risultati arrivano»

«Non facciamo progetti, viviamo partita dopo partita, a fine febbraio vediamo dove stiamo. I tre punti domani sono importanti, ma sappiamo che non è semplice. Il Milan ha caratteristiche tecniche di alto livello e ha fatto tanti risultati positivi».

«Stiamo tutti bene e disponibili tranne Bonucci e Ramsey, speriamo di azzeccare la formazione. Cerchiamo di fare risultato domani, non sarà semplice, il Milan fa bene da tempo e faccio i complimenti a Pioli».

«Le prime quattro partite di campionato ci hanno messo in condizione di rincorrere. Ma è anche vero che se davanti sbagliano due partite gli si può arrivare addosso. Adesso chiudiamo bene prima della sosta e poi pensiamo a febbraio».

«Fisicamente Dybala sta bene e mentalmente è molto sereno, il che lo aiuta nel gioco, potrà darci molto. Kean ha fatto cose importanti, sono contento di lui, è un ragazzo su cui fare affidamento».

«I ragazzi stanno lavorando bene in questo momento, tutti: chi va in campo e chi subentra. Hanno capito che è una questione di rispetto, si danno tutti una mano, se abbiamo questo equilibrio i risultati arrivano».

«Mercato? La rosa è questa e rimarrà questa, lo ripeto. Arthur veniva da sei mesi di inattività, sta aumentando il minutaggio e i risultati si vedono, è un giocatore che non si discute».

«Il Milan in questi anni ha lavorato bene e sta raccogliendo i risultati: noi siamo arrivati da nove scudetti di fila, una cosa straordinaria, quest’anno è andato via Ronaldo e spesso abbiamo giocatori in campo tra 20 e 23 anni, che devono fare esperienza».

«All’andata abbiamo giocato bene per 75 minuti ma poi il Milan ha rischiato addirittura di vincere, perché è una squadra imprevedibile, domani servirà molta attenzione».

«La partita contro l’Udinese ha fatto vedere che stiamo migliorando nella gestione, abbiamo atteso il momento giusto per fare gol, non abbiamo concesso niente e giocato con maturità: è un passo in avanti».